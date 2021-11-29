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Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi

#Türkmenistan#Ogulgerek Berdimuhamedova#First Lady
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi

Türkmenistan First Lady’si Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez görüntülendi. Berdimuhamedova’nın ilk kez görüntülendiği fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aşkabat ziyareti sırasında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği görüşmede çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede öncesi Erdoğan ve Berdimuhamedov basına poz verirken, bu fotoğraf karesinde görüntülenen isim ülke gündeminde geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan yer alırken, Berdimuhamedov’un yanında ise daha önce hiç görüntülemeyen eşi Ogulgerek Berdimuhamedova hazır bulundu.

Bu fotoğrafla Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez resmi olarak bir fotoğrafta yer almış oldu.

Gurbanguly Berdimuhamedov çeşitli televizyon programlarına katılırken yanında yalnızca çocukları ve torunları yer almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkmenistan#Ogulgerek Berdimuhamedova#First Lady

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