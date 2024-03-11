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Türkiye'yi örnek verip Yunanistan'daki durumu sordular! Dendias açıkladı: Atina'dan Anti-drone kubbesi

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Bayraktar TB2 İHA
Türkiyeyi örnek verip Yunanistandaki durumu sordular Dendias açıkladı: Atinadan Anti-drone kubbesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 13:40

Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ermenistan ziyaretinde Bayraktar TB-2'lerle ilgili bilgi topladığını söyleyen Dendias Ermenistan ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.

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Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, Naftemporiki dergisine verdiği röportajda, Yunanistan'ın kendi savunma teknolojisi programlarını geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Yaşadığımız coğrafyada yaşanan üç savaş, her şeyin hızla değiştiğini ve büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçtiğimizi en net şekilde kanıtlıyor." diyen Dendias sözlerine şöyle devam etti;

"Yunanistan her türlü duruma hazırlıklı olmalı. Uluslararası alanda varlığını güçlendirmeli, silahlı kuvvetlerine güvenerek bölgesinde güvenlik ve istikrarın direği olmalıdır."

Türkiyeyi örnek verip Yunanistandaki durumu sordular Dendias açıkladı: Atinadan Anti-drone kubbesi


TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERİP İHA'LARI SORDULAR

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21. yüzyılın yeni savaşlarında drone ve anti-drone sistemlerinin önemli bir rol oynadığı ve Türkiye'nin bu alanda ciddi bir yol kat ettiğine dikkat çeken Naftemporiki dergisi, Yunan Bakan'a Yunanistan'daki durumu sordu.

ERMENİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI YAPACAĞIZ

İnsansız hava araçları ve anti-drone sistemlerinin küresel düzeydeki savaşların şeklini değiştirdiğini kabul eden Dendias "Ermenistan'a yaptığım son ziyaretimde bunların modern savaş alanındaki kullanımları hakkında kapsamlı bilgi edindim." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Hatırlatmakta fayda var. Ermenistan, Bayraktar İHA'larının kullanıldığı büyük ölçekli bir savaşa maruz kaldı. Bu nedenle Ermenistan ile ikili savunma iş birliği anlaşmaları yapacağız."

YUNANİSTAN'A ANTİ-DRONE KUBBESİ

"Yunanistan bu teknolojilerin öneminin farkındadır ve bu alandaki yeteneklerini güçlendirmek için aktif olarak çalışmaktadır." diyen Dendias Yunanistan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturmak için hızla çalışacaklarını açıkladı.

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Bayraktar TB2 İHA

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