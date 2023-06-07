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Türkiye’yi örnek gösterdi, oy istedi

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Seçim
Türkiye’yi örnek gösterdi, oy istedi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

25 Haziran’da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçimin favorisi eski Başbakan Miçotakis, ‘Türkiye’nin bugün istikrarlı bir hükümeti var. Bizim de istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var’ diyerek seçmenden destek istedi.

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YUNANİSTAN’da 25 Haziran’da yapılacak yeni seçimlerin favorisi, merkez-sağcı Yeni Demokrasi (ND)partisinin lideri, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu söyledi.

TEK BAŞINA SEÇİLEBİLİR

Miçotakis dün Atina’nın Nea İonia semtindeki seçim konuşmasında, “YUNANİSTAN’ın, bölgedeki jeopolitik gelişmelerle başedebilecek ve ülkeyi güvenle geleceğe götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacı bulunuyor. Bakın, Türkiye’nin yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümeti var. Egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, ülkemizin jeopolitik rolünün güçlenmeye devam etmesi, karada ve denizde sınırlarımızı güvenle korumamız için, Yunanistan’ın da istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi. Anketler, Miçotakis’in partisi ND’nin tek başına tekrar iktidara gelme şansının büyük olduğunda birleşiyor.

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SİSTEM DEĞİŞİYOR

21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmayı başaramamış, yeni bir seçim sisteminin uygulanacağı yeni bir erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı. ND’nin tek başına iktidar olabilmesi için toplayacağı oyların yanı sıra, yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kalacak partilerin alacakları oylar da önem taşıyor. Parlamentoya giremeyen siyasi partilerin oy oranları ne kadar yüksek olursa, ND’nin tek başına iktidar olma şansı o kadar artacak.

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Seçim

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