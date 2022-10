Türkiye’ye F-16 satışına Menendez inadı

Haberin Devamı

YUNANİSTAN’a yakınlığıyla bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi (SFRC) Başkan Robert Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda istediği değişikliklerin kaldırmasının ardından Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağı tehdidinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demokrat Parti New Jersey Senatörü Menendez, “NDAA değişikliği, Doğu Akdeniz’deki ABD çıkarlarını ilerletmek için elimizdeki araçlardan yalnızca biri. Açık konuşayım: SFRC Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 tasarısını onaylamayacağım. Nokta” dedi.

YUNAN LOBİSİNE MORAL

Bu açıklamayla Menendez’in, ABD’deki Yunan lobisine moral vermeye çalıştığı yorumları yapıldı. Menendez yasa için istediği değişiklikler kabul edilmese bile, Türk F-16’larını modernize etmek için gelecekte yapılacak herhangi bir sözleşmeye onay vermeyeceğini açıkça söylüyor. Ancak Menendez’in komisyonda bir veto yetkisi yok ve tasarının geçmesi için çoğunluk oyu yetiyor.

ARA SEÇİMLER BEKLENEBİLİR

ABD Senatosu 8 Kasım’daki ara seçimlere kadar kapalı olmasına rağmen, tasarının geçmesini kolaylaştırmak için tartışmalara ve düzenlemelere erken başladı. 817 milyar dolarlık NDAA bütçesi için Suudi Arabistan’a silah satışı başta olmak üzere Senato’nun komite üyeleri pek çok konuda henüz uzlaşabilmiş değil. Nihai metnin ara seçimlerden sonra Kongre’de yapılacak müzakerelerle yıl sonuna kadar oluşturulacağı belirtiliyor. Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed, “Her zaman bir sürtüşme olur ama bunu halledeceğiz” diye konuşmuştu.

DÜNYA YAKINDAN İZLİYOR

Kongre’nin her yıl kabul ettiği ve daha çok Çin ve Rusya’yı hedef alan yasa tasarısı, sadece Türkiye ve Yunanistan tarafından değil, Tayvan, Ukrayna ve hatta silah satıcısı diğer ülkeler tarafından da yakından izleniyor. NDAA yasası, ABD’nin kendi üreticilerinden satın alacağı gemi ve uçak gibi her türlü silahın yanı sıra dış ülkelere satış için jeopolitik konuların nasıl ele alınacağına dair birçok adımı belirliyor. 1961 yılından beri her yıl Kongre’de kabul edilen Amerikan savunma bütçesinin, Kongre’nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçmesi gerekiyor. ABD Başkanı ise beğenmediği bir tasarıyı veto etme hakkına sahip. (Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON)

YUNANİSTAN’DA YANKI BULDU

MENENDEZ’in Türkiye’ye F-16 satışı için veto tehdidi, YUNANİSTAN’da yankı buldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, “Menendez’in veto hakkı var ve bu hakkını kullanmak niyetinde” diye konuştu. Buna karşılık, ABD’deki Yunan-Rum lobisinin önde gelen isimlerinden, Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenidis, Kathimerini gazetesindeki demecinde, Menendez’in veto hakkı ile ilgili soru işareti yaratan ifadeler kullandı. Zemenidis şunları söyledi:

“Menendez’in savunma içerikli herhangi bir anlaşma ile ilgili veto hakkı var. Senato ve Temsilciler Meclisi’nin başkan ile başkan yardımcılarının veto hakkı bulunuyor. Ancak ABD hükümeti, prosedürün dışına çıkabilir. Donald Trump öyle yapıyordu. Joe Biden ise daha en başından, Kongre’nin onayını alarak hareket edeceğini söylemişti. Yani Menendez’in vetosu, Senato’da her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Her şey, Kongre’nin görev süresi bitmeden (Ocak ayının ilk haftası) netlik kazanacak.” (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)