Türkiye'nin hamlesi dünyada manşet... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kritik zirve dünyanın dikkatinden kaçmadı.

Pek çok gazete Doha'daki zirveyi sayfasına taşıdı.

Bloomberg 'Kalın Cumartesi günü Katar'ın Doha kentinde Hamas lideri İsmail Haniye ile ateşkes olanaklarını görüştü' dedi.

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Proto Thema görüşmede Gazze'deki savaş, esir değişimi, ateşkes ve ablukanın kaldırılmasıyla ilgili gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Al Arabiya 'Türk istihbarat başkanı Katar'da Hamas şefi Haniye ile görüştü' başlığını attı.

Haberde 'Kalın ve Haniye, Gazze'de ateşkes sağlanması çabaları, bölgede tutulan İsrailli rehineler ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konularını ele aldı' denildi.

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Times of Israel bu gelişmeyi 'Türk istihbarat şefi Doha'da Hamas şefi Haniye ile görüştü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Jerusalem Post 'Kalın ve Haniye Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını, bölgede tutulan İsrailli rehineleri ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını ele aldı' dedi.

Azerbaycan merkezli Apa haberinde 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüştü. Edinilen bilgiye göre toplantıda tutuklu değişimi, Gazze Şeridi'ndeki durumun gelişimi ve ateşkesi sağlama yolları ele alındı' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin casusluk faaliyetlerine karşı attığı adımlar da dünya geniş yer buldu.

Al Jazeera 'Türkiye, Mossad'a bilgi sattığından şüphelenilen yedi şüpheliyi tutukladı' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

'İstanbul ve Ege'nin İzmir ilinde düzenlenen baskınların ardından polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla gözaltına alındı.'

İngiliz BBC bu gelişmeyi 'Türkiye İsrail: Mossad'a bilgi verdikleri için 7 kişi tutuklandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'İsmi açıklanmayan yetkililer, Türk güvenlik güçlerinin İsrail istihbarat servisi Mossad'a bilgi aktardıkları şüphesiyle yedi kişiyi tutukladığını söyledi' denildi.

Al Monitor 'Gözaltılar, Türk yetkililerin Türkiye'de olduğu iddia edilen bir İsrail istihbarat ağına yönelik son baskıları sırasında gerçekleşti' dedi.