Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli gazeteden Gazze itirafı: Hamas geri döndü

IDF sözcüsü Daniel Hagari: 200 Hizbullah militanını ortadan kaldırdık

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan'da 200 Hizbullah militanını öldürdüğünü söyledi. 'Hizbullah'ın İran'dan mühimmat tedarikini durdurmak için çalışıyoruz' diyen Hagari sözlerine şöyle devam etti;





'Hizbullah nerede olursa olsun, Ortadoğu'nun her yerinde harekete geçeceğiz'