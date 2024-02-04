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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli gazeteden Gazze itirafı: Hamas geri döndü

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#Gazze#Hamas#İsrail
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli gazeteden Gazze itirafı: Hamas geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 10:14

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sadece kara saldırılarında 225 asker kaybeden İsrail Hamas'ın geri dönüşünü konuşuyor. Gazze'deki son durumu sayfasına taşıyan Jerusalem Post, Hamas'ın IDF'nin belirli bölgelerde çekilmesinin ardından başlangıçtaki savaş bölgelerine geri döndüğünü yazdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail bir gecece 92 kişiyi öldürdü
İsrail bir gecece 92 kişiyi öldürdü

Gazze'nin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir anaokuluna düzenlediği hava saldırısı da dahil olmak üzere, düzenlediği saldırılarda bir gecede en az 92 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

IDF kara harekatında 225 asker kaybetti
IDF kara harekatında 225 asker kaybetti

IDF, Gazze'nin güneyinde çatışmada bir askerin öldüğünü açıkladı. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 225'e yükseldi.

ABD ve İngiltere'den Yemen'in 5 kentine hava saldırısı

ABD ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana dahil 5 kente hava saldırısı düzenledi. Yemen'de İran destekli Husilere bağlı 'El-Mesire' televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda kentlerini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail basını: Hamas geri döndü

İsrail merkezli Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerinin çekildiği bölgelere geri döndüğünü yazdı.


İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Hamas, IDF'nin belirli bölgelerde çekilmesinin ardından başlangıçtaki savaş bölgelerine geri dönüyor' manşeti ile duyurdu.

Haberde 'Hamas, son haftalarda personelini yeniden organize etmeyi başardı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de çekildiği bölgelerde kendi adına kamu hizmeti çalışanlarına kısmi maaş ödemeye başladı' ifadelerine yer verildi.


Bir Hamas yetkilisi AP'ye verdiği demeçte 'Polisin geri dönüşü, İsrail güçlerinin geçen ay kuzey Gazze'den çekilmesinin ardından harap olmuş şehirde düzeni yeniden sağlama girişimine işaret ediyor' dedi.

İsrail'de protestocular erken seçim istiyor

Göstericiler Kudüs'te Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ikametgahı önünde protesto gösterisi yaparak rehinelerin serbest bırakılması için daha fazla adım atılması çağrısında bulundu ve seçimlerin derhal ilan edilmesini talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi İsrail'e 17,6 milyar dolar askeri yardım önerdi

İsrail'e 17,6 milyar dolarlık yeni askeri yardım sağlayan yasa, ABD Temsilciler Meclisi'nde açıklandı. Finansman tasarısının önümüzdeki hafta oylamaya sunulabileceği belirtiliyor.


Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Meclis daha önce İsrail'e 14,3 milyar dolarlık yeni askeri yardımı onaylamıştı.

IDF sözcüsü Daniel Hagari: 200 Hizbullah militanını ortadan kaldırdık
IDF sözcüsü Daniel Hagari: 200 Hizbullah militanını ortadan kaldırdık

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan'da 200 Hizbullah militanını öldürdüğünü söyledi. 'Hizbullah'ın İran'dan mühimmat tedarikini durdurmak için çalışıyoruz' diyen Hagari sözlerine şöyle devam etti;


'Hizbullah nerede olursa olsun, Ortadoğu'nun her yerinde harekete geçeceğiz'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail bir gecece 92 kişiyi öldürdü
timelineIDF kara harekatında 225 asker kaybetti
timelineABD ve İngiltere'den Yemen'in 5 kentine hava saldırısı
timelineİsrail basını: Hamas geri döndü
timelineİsrail'de protestocular erken seçim istiyor
timelineABD Temsilciler Meclisi İsrail'e 17,6 milyar dolar askeri yardım önerdi
timelineIDF sözcüsü Daniel Hagari: 200 Hizbullah militanını ortadan kaldırdık
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#Gazze#Hamas#İsrail

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