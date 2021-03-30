Türkiye’den Süveyş’e alternatif önerisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı’ndan yapılan Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rotanın, Türkiye’den başlayan ve Çin’e ulaşan Hazar geçişli ‘Orta Koridor’ olduğunu söyledi.

ORTA KORİDOR HATTI

Geminin karaya oturması nedeniyle Süveyş Kanalı’nın kapandığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretilen milyonlarca ton mal, Çin ve Güney Asya’dan kanal yoluyla Avrupa’ya taşınmaktadır. Yılda ortalama 19 bin geminin kullandığı kanaldan yıllık 1.2 milyar ton yük taşınmaktadır. Doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rota, ülkemizden başlayan, Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve Çin’e ulaşan Hazar Geçişli Orta Koridor’dur. Çin’den Avrupa’ya uzanan 3 büyük ticaret yolu göz önüne alındığında bir konteynır, Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol alarak 10-15 günde, Rusya Kuzey Ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe kat ederek 15-20 günde, Süveyş üzerinden 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa’ya ulaşıyor.

EKONOMİK FIRSAT

Orta Koridor rotasının etkin kullanıldığı takdirde halen yıllık 600 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Türkiye’nin ve Orta Asya ülkeleri ekonomik fırsatlar elde edebilir. Ülkemiz ve Karadeniz üzerinden geçen Orta Koridor, son yıllarda hayata geçirdiğimiz devasa demiryolları projelerimiz ile dünya ticaretinin yoğunlukla gerçekleşeceği bir rota olacaktır. Doğu ve Batı arasında ticaret köprüsü olma şansını yaptığımız liman, demiryolu ve diğer lojistik yatırımlarla yakalayacağımıza inancımız tamdır.”

RUSYA VE İRAN’DAN DA İKİ FARKLI ROTA

Rusya ise Kuzey Buzul Denizi yoluna işaret etti. Kuzey Buzul Denizi’nde buzların her geçen gün biraz daha eriyor olması, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya gelecekler için alternatif olarak önerilmeye başlandı. Çin ise Rusya üzerinden demiryoluyla Avrupa’ya yük taşımacılığına ağırlık vermeye başladı. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali de, ‘kuzey-güney koridoru’ altyapısının hızlandırılması gerektiğini söyledi. İran yıllardır, Hindistan ve Rusya’yı İran üzerinden birbirine bağlayacak bir ticaret koridorunun kurulmasının Süveyş’e alternatif olacağını savunuyor.

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