Türkiye’den Kırgızistan’a askeri teknik desteği

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Türkiye’nin Kırgızistan’a hibe ettiği otobüs, araç, robocop koruma teçhizatı, öldürücü olmayan silah ve mühimmat, telekomünikasyon ve elektro optik malzemelerden oluşan askeri teknik ve malzemeler törenle teslim edildi. Başkent Bişkek’teki Milli Askeri Birliğinde düzenlenen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan Savunma Bakanlığına teslimi gerçekleştirilen malzemelerin devir teslim törenine Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Taalaybek Usubaliyev ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ın yanı sıra Türk diplomatlar katıldı.

