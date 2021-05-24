Türkiye yok ama izi var

Bu yıl katılmadığımız Eurovision Şarkı Yarışması Hollanda’da yapıldı. San Marino temsilcisinin şarkısı, Hadise’nin “Düm Tek Tek”ini, Azerbaycan’ın şarkısı ise “Konyalım”ı çağrıştırdı.

BU yıl 65’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı, “Zitti E Buoni” adlı şarkısıyla İtalya’yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen “Kucaklama” temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. COVID-19 nedeniyle 2020’de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, kısıtlamalardan dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor. Finalde Fransa’nın temsilcisi Barbara Pravi’nin seslendirdiği “Voila” adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon’s Tears’in “Tout l’Univers” adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

‘DÜM TEK TEK’E ÇOK BENZİYOR

Sosyal medyada San Marino şarkısı Hadise’nin Düm Tek Tek’ine benzetildi.

İNGİLİZLERE SIFIR PUAN



İngiltere’ye 39 ülkeden hiç puan gelmedi ve Eurovision tarihinde ilk kez puansız sonuncu oldu.

Yarışmada Almanya sadece 3 puan alabildi.

Yarışmada Azerbaycan’ı “Mata Hari” adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20’nci oldu.





Azerbaycan’ın oyun havaları Konyalım’a benziyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara