Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

Açıklama Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'dan geldi.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

'Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.'

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara