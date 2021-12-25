‘Türkiye ve Katar, Kabil havalimanı için anlaştı’

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Türk ve Katarlı şirketlerin arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına dikkat çeken kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık’taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha’da bulunduğu sırada yapıldığı bilgisini verdi.

Bu anlaşma sonunda, Türkiye’den teknik bir heyet, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha’ya gitmişti. Doha’daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin Afganistan’ın başkenti Kabil’de havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüştüğü; Afgan tarafının talepleri hakkında bilgi aldıkları kaydedildi. ABD’nin asker çekmesi üzerine Afganistan’da kontrol ağustos ayında Taliban’a geçmişti.