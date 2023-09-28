Türkiye karşıtı Senatöre yolsuzluk ithamı... Rüşvetle suçlanan Menendez kefaletle serbest

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EŞİYLE birlikte işinsanlarından nakit paradan külçe altına yüz binlerce dolarlık rüşvet almakla suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez (68), dün New York’ta ilk kez hâkim karşısına çıktı. Menendez’in eşi Nadine Arslanian ve 39 sayfalık iddianamede adı geçen New Jerseyli işinsanları Jose Uribe, Fred Daibes ile Wael Hana da, kendilerine yöneltilen suçlamalar nedeniyle yargıç önündeydi. Evinde yapılan aramada yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altın bulunan Senatör Menendez, “eşi aracılığıyla işinsanlarından rüşvet almak” ve “siyasi konumunu kullanarak Mısır hükümetinin çıkarına hareket etmekle” suçlanıyor.

100 BİN DOLAR KEFALET

Duruşmada suçsuz olduğunu savunan Senatör Menendez, 100 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakılırken, karısı dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasına hükmedildi. Menendez’in ayrıca kişisel pasaportuna el koyuldu. Yurt dışı seyahatlerine yalnızca Senato’nun resmi işleriyle bağlantılı olarak çıkabilecek Menendez ayrıca yalnızca Washington-New York hattında ve ailesini görmek için Florida’ya seyahat edebilecek. Öte yandan eşi Nadine Arslanian da 250 bin dolar kefaletle serbest kaldı. Arslanian’a da yurt dışı yasağı getirildi.

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Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian’ın mahkemeye gelişi sırasında bir vatandaş ‘İstifa’ diye pankart açtı.

HANA DA 5 MİLYON DOLARA SERBEST

Menendez’e rüşvet verdiği iddia edilen Mısır doğumlu ABD vatandaşı Wael Hana da, davada ifade vermek için Mısır’dan New York’a geldi. Prosedür gereği havaalanında tutuklanan Hana, hakkındaki suçlamaları dinledikten sonra suçsuz olduğunu belirtti. Hana da 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

İddianamede Menendez’in “Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla ABD Tarım Bakanlığı’ndaki bir yetkiliye baskı yaptığı” da öne sürülüyor. Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Menendez dosyasında Mısır istihbaratının rolü olup olmadığını anlamak için soruşturma başlatıldığını açıkladı.