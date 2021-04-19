Türkiye izin verdi: İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor

İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi.

CNN Türk canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Sena Alkan, İngiltere'nin isteğinin Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak değerlendirildiğini aktardı.

MAYIS AYINDA KARADENİZ'E GEÇECEK

Alkan ayrıca söz konusu geminin Mayıs ayında Karadeniz'e geçesinin beklendiğini belirtti.

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Ancak Alkan, İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde sadece bir gemi için izin istendiği bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması’na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna hava sahasına destek amacı ile Romanya'ya savaş jeti gönderme kararı almıştı.

KREMLIN ABD'Yİ UYARMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’dan askerini geri çekmesini isterken, Moskova yönetimi de ABD’yi 'provokatif davranmaması' için uyarmıştı. Rus basını bu açıklamanın Putin'in talimatı ile yapıldığını yazmıştı.

ABD’nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şöyle konuşmuştu;

“Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD’nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir. ABD’nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken.”

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