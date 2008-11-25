Türkiye ile Bulgaristan'dan güvenlik işbirliği

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bulgaristan ile Türkiye'nin sahil güvenlik alanında işbirliği yapacağı açıklandı.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde bir araya gelen Bulgaristan Sınır Polis Genel Müdürü Komiser Krasimir Petrov ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'in, iki ülke arasında daha önce imzalanmış bulunan Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı temel alan yeni bir işbirliği protokolü imzaladıkları bildirildi.



Protokolde, uyuşturucu, silah, mal ve petrol ürünleri ile insan kaçakçılığı gibi, acil tedbir alınmasını gerektiren sınır ötesi suç eylemleri konularında, iki ülkenin yetkili makamları arasında sıkı işbirliğinin yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.



Protokolde ayrıca, Bulgar Sınır Polis Komutanlığı ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından her iki ülkenin deniz sınır bölgelerine yakın seyreden balıkçı gemileri ve tekne mürettebatlarına bu bölgelerdeki balıkçı birlikleriyle işbirliği yaparak, sınır rejim ve uygulamaları konusunda bilgi verilmesi öngörüldüğü belirtildi.



Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinin açıklamasında, imzalanan protokole istinaden, iki ülke arasındaki ortak sınırı oluşturan Rezve deresi deltası bölgesinde mavi sınır hattının işaretlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, Karadeniz bölgesinde gittikçe artan deniz trafiğini göz önünde bulunduran Bulgaristan ile Türkiye'nin, olası çevre kirliliğine neden olabilecek tehlikeli yük taşıyan gemilerin rotası konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere mutabık kaldıkları da kaydedildi.

