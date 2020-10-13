Türkiye çözümde mutlaka olmalı

Aliyev şöyle devam etti: “Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı’da birçok ülke kabul etmek istemiyor ama Türkiye’nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye’de, Libya’da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye’nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var.”