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Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye çözümde mutlaka olmalı

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Türkiye çözümde mutlaka olmalı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haber Global kanalına verdiği röportajda ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı konuşmada “Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır” dedi.

Aliyev şöyle devam etti: “Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı’da birçok ülke kabul etmek istemiyor ama Türkiye’nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye’de, Libya’da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye’nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var.”

 

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