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Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönemin başrol oyuncuları

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#Hakan Fidan#Yerapetritis#NATO
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönemin başrol oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Vilnius’taki zirveden ilişkilerde yeni dönem mesajı çıkması Atina’nın gündemine oturdu. Şimdiden Erdoğan’ın sonbaharda yapacağı Selanik ziyareti konuşulurken, yeni dönemde başrol oyuncularının dışişleri bakanları Fidan ve Yerapetritis olacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Vilnius’taki NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapılmasını kararlaştırması Atina’yı memnun etti. Yunan başkentinde, daha şimdiden Erdoğan’ın sonbaharda yapacağı Selanik ziyareti konuşulurken, Atina kulislerinde ilişkilerde yeni dönemin kilit isimlerinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgo Yerapetritis olacağı belirtiliyor. Yunanistan’ın yeni döneme ilişkin değerlendirmelerinde satır başları ise şöyle:

ANAHTAR KELİME SAKİNLİK

* 6 Şubat depremlerinden sonra ilişkilerdeki sakin ortam devam edecek, gerginlik ve sert söylemlerden uzak kalınacak. Ege’de sular ve semalar sakin kalacak.

* Erdoğan ve Miçotakis’in yakın adamları Hakan Fidan ile Yorgo Yerapetritis ilişkilerde “başrolü” oynayacak. Önemli anlaşmazlıklar için daha önce dışişleri heyetleri arasında yapılan diyaloğu, artık iki bakan bizzat üstlenecek.

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* Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık altı yıl sonra sonbaharda Yunanistan’ı ziyaret edecek. Miçotakis ile birlikte, yaklaşık yedi buçuk yıl sonra ilk kez düzenlenecek Selanik’teki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

* Erdoğan ile Miçotakis, Selanik’ten önce eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında da görüşebilir.

HAVA DEĞİŞİYOR

* Vilnius’taki buluşma, iki liderin son dört görüşmesinden çok farklıydı. El sıkışırkenki vücut dilleri daha görüşme başlamadan iyi bir ortam oluşacağının sinyalini verdi. Görüşme ile ilgili eşzamanlı yapılan açıklamalarda aynı ifadeler yer aldı.

* Ege’de güven arttırıcı askeri önlemler (GAÖ) ile ilgili görüşmelerin de üç buçuk yıllık aradan sonra sonbaharda yeniden başlaması bekleniyor.

* Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Batı’ya yakınlaşma sinyallerinin Yunanistan’ın çıkarına olduğu yorumları yapılıyor.

 

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#Hakan Fidan#Yerapetritis#NATO

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