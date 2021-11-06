Türk SİHA’larından rahatsız oldu... ABD’li senatörden Türkiye karşıtı bir hamle daha

Haberin Devamı

ABD’nin New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2022 yılı savunma harcamalarına ilişkin yasaya sunduğu ek tasarılarla Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı.

‘TÜRK SİHALARININ İHRACATI İNCELENSİN’

Senatör Menendez, 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na (NDAA), Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alan ve Azerbaycan’a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyeti kaldıran iki ek tasarı sundu. “Türkiye’nin SİHA Programına Yönelik Değişiklik” başlıklı ek tasarı, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’un, 2018’den beri Türkiye’nin SİHA ihracatına ve bu SİHA’ların ABD firmalarınca üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor. Tasarı ayrıca, ABD’nin, Türkiye’nin ihracatının “Silah İhracatı Kontrol Yasası”nı, diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemesini şart koşuyor.

Haberin Devamı

‘TEHLİKELİ VE BARIŞA TEHDİT’ İDDİASI

Ek tasarıda Menendez şu ifadelere yer verdi: “Türk SİHA’ları geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna Bayraktar TB2’yi satın aldı. Diğer birçok ülke de SİHA’lara ilgi gösterdi. Ancak Türkiye’nin SİHA satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı; barış ve insan hakları için bir tehdit. Herhangi bir ABD teknolojisi Türk SİHA’larında yer almamalı.”

KİMDİR BU MENENDEZ

ERMENİ ve Rum lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Partili Bob Menendez, Türkiye karşıtı faaliyetleriyle biliniyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Bob Menendez, 1915 olaylarının ABD’de ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasının ateşli savunucularından oldu. Geçen yıl da Ermeni diasporasının önde gelen isimlerinden Nadine Arslanian ile hayatını birleştirdi. Ankara’ya karşı savunma sanayisine yönelik yaptırımların hayata geçirilmesi sürecinin mimarlarından olan Amerikalı senatör, parası ödendiği halde Türkiye’ye gönderilmeyen F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a verilmesi gerektiğini savunuyor.