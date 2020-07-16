Türk SİHA’larına övgü

Türkiye’nin son dönemde İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında sağladığı ilerleme ve başarılar İngiltere’de yüksek siyasetin gündeminde. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Hava ve Uzay Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye’yi örnek gösterdi.

BAYRAKTAR TB-2

İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’da nasıl kullandığına bakın. Bu SİHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı” diye konuştu. “(Türk SİHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu’nun kontrolündeki Cufra Havaalanı’nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip etti” diyen Wallace, şunları kaydetti:

‘OYUN DEĞİŞTİRİCİ’

“Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. ‘3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.’ İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.”

Ülkesinin denizaşırı üslerde görev yapan askerlerine teşekkür eden Bakan Wallace, bununla beraber bir sonraki tehdide hazır olmaları gerektiğini kaydetti.

‘KÜRESEL TABLO DEĞİŞTİ’

“Küresel tablo değişti. Tehditler her yönden geliyor” diyen Wallace, “İlla ki bunlar sert güç tehlikeleri olacak diye bir şey yok. Bugün koronavirüsle karşı karşıyayız, yarın bu, üst seviye siber saldırı olabilir. Şu açık ki, savaş ve barışı ayıran ikili ayrımlar kalktı. Hasımlarımız pek çok maske takıyor. Bizim enformasyon teknolojilerine bağımlı olduğumuzu biliyorlar. Enformasyon avantajının kilit olduğunu biliyorlar. Küreselleşmenin bizi tehlikelere daha fazla açık bıraktığını biliyorlar. Bu yüzden rakiplerimizin bizi arkadan vurmak için vekiller ve yeni teknolojiler kullanma tehlikesi mevcut” dedi.

ÇİN VE RUSYA’NIN UZAY SALDIRI SİLAHLARI

Bakan Wallace konuşmasında, Çin ve Rusya’nın uzayda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni saldırı silahı teknolojilerine de değindi. Özellikle yörüngedeki uyduların İngiltere ve müttefikleri için sadece küresel iletişim veya kritik istihbarat anlamına gelmediğini, mobil telefonlardan borsalara kadar önemli rol oynadığına dikkat çekti. Ben Wallace, gelecekte gökler ve uzayda olacak şeylerin insanların gözü önünde olanlardan daha önemli olacağını vurguladı.