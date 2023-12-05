Türk savunma sanayisi 2022’de yüzde 22 büyüdü

Haberin Devamı

Dört Türk şirketinin girdiği listede ASELSAN 60, Baykar 76, TUSAŞ 82 ve Roketsan 100’üncü sırada yer buldu. Türk şirketleri 2022 yılında toplam 5 milyar 500 milyon dolar gelir elde ederek, bir önceki yıla göre gelirlerini yüzde 22 arttırdı.

BAYKAR BÜYÜMEDE BİRİNCİ

- Raporda özellikle listeye ilk kez giren ve 76’ncı sırada yer alan Baykar’ın yükselişine dikkat çekildi. Ürettiği Bayraktar TB-2 si-lahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna savaşında geniş çaplı kullanıldığı hatırlatılan şirketin 100’üncü sırada yer aldığı 2021’e göre yüzde 94’lük gelir artışıyla bu alanda dünya birincisi olduğu kaydedildi.

600 MİLYAR DOLARLIK PİYASA

- Ayrıca önceki yıla göre Roketsan’ın yüzde 17, TUSAŞ’ın yüzde 14 gelir artışı yakaladığı belirtildi. SIRPI’nın raporuna göre Türk şirketleri artan talebe yanıt olarak üretimlerini hızlıca arttırma becerisi gösterdi.

Haberin Devamı

- İlk sırasında ABD’li Lockheed Martin’in yer aldığı listenin ilk 10’unu beş ABD, üç Çin, bir İngiliz ve bir Rus şirketi oluşturdu. Dünya genelinde en büyük 100 silah şirketlerinin silah ve askeri hizmet satışları 597 milyar dolar olarak gerçekleşti. Her ne kadar talep artsa da reel anlamda 2021’e göre yüzde 3.5 gerileme olduğuna işaret edildi.