Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı: 3 Rus askeri yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rus Askeri Polis unsurları dün İdlib’in güneyindeki M-4 karayolunda ortak devriye yaparken, şiddetli bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları patlamanın Trumba’dan başlayan devriye güzergâhının Eriha mevkiinde meydana geldiği bilgisini paylaştı. Rus zırhlı aracı geçerken meydana gelen şiddetli patlamada en az 3 Rus askerinin yaralandığı bildirildi. Türk güvenlik kaynakları patlamada TSK personelinden yaralanan olmadığını bildirdi.

ŞÜPHELİ: HURRAS EL DİN

Devriye güzergâhındaki bombalı patlamanın Heyet Tahrir eş Şam’dan (HTŞ) kopan radikal örgüt Hurras el Din tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası Rus uçaklarının devriye güzergâhının batı istikameti ile Eriha bölgesini yoğun şekilde bombaladığını, rejime bağlı birliklerin de İdlib’in güneyindeki bölgeleri top ve füzelerle vurduğu bilgisini verdi.

TSK: CAN KAYBI YOK

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde icra edilen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

RUS ASKERLERİ TEPKİ ÇEKİYORDU

Türk ve Rus askerleri M-4 karayolunda geçen hafta 20’nci ortak devriyeyi ilk kez yaklaşık 70 kilometrelik güzergâhın tamamında gerçekleştirmişti. Türk-Rus ortak devriyeleri ilk başlarda da bölgedeki radikal unsurların Rus askerine gösterdiği tepkiler nedeniyle zorluklarla karşılaşmış, devriye çoğunlukla Trumba civarında yapılmıştı. Güzergâh üzerindeki Neyrab köyü ve Eriha kasabası, Rus devriye araçlarına yönelik en fazla eylemlerin yapıldığı yerler olmuştu.