Türk mühendisler yazdı F-16’nın gözü kulağı oldu

Sınırdan 400 kilometre mesafeye kadar tarama yapabilen ve Barış Kartalı olarak da bilinen HİK uçağının elektronik sistemlerinin geliştirilmesinde yüzlerce mühendis görev aldı. TSK’nın 27 Şubat’tan bu yana İdlib’de sürdürdüğü Bahar Kalkanı harekâtı kapsamında üç gün önce düşürülen SU-24’lerin anlık bilgilerini F-16’lara ileten Barış Kartalı, önceki gün de L-39 tipi savaş uçağının düşürülmesinde aynı görevi icra etti. Harekât başladığından bu yana F-16’ların bölgede gözü, kulağı olan Barış Kartalı projesi, 2002 yılında o dönem müsteşarlık olan Savunma Sanayii Başkanlığı ile Boeing arasında imzalanan sözleşmeyle başladı. Boeing 737 platformu üzerine kurulan sistemle üretilen ilk uçağın teslimatı 2014 yılında yapılırken, projenin dördüncü ve son uçağı da 2015 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Uçağın tüm haberleşme ve elektronik destek sistemleri Türk mühendislerce tasarlandı.