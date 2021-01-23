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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk mimardan uzay çağı tasarımı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Türk mimardan uzay çağı tasarımı
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Son yıllarda ilginç tasarımlarıyla mimarlık dünyasında adını duyuran Hayri Atak, New York için eşi benzeri olmayan bir gökdelen tasarladı.

Türk mimarın tasarladığı 210 metre yüksekliğindeki göz kamaştırıcı gökdelen, kıvrımlı bir uzay çağı tasarımına sahip.

Türk mimardan uzay çağı tasarımı

Projesini “Yumuşak kıvrımlı, Manhattan siluetine şeffaf, hayaletimsi bir duruşa sahip” diyerek tanımlayan genç mimar, 2019’da tasarladığı bir kattan dışarı çıkan cam tabanlı bir havuzlu otel tasarımıyla ilk defa dikkatleri çekmişti.

Türk mimardan uzay çağı tasarımı
Hayri Atak

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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