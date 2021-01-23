Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
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Türk mimardan uzay çağı tasarımı
Son yıllarda ilginç tasarımlarıyla mimarlık dünyasında adını duyuran Hayri Atak, New York için eşi benzeri olmayan bir gökdelen tasarladı.
Türk mimarın tasarladığı 210 metre yüksekliğindeki göz kamaştırıcı gökdelen, kıvrımlı bir uzay çağı tasarımına sahip.
Projesini “Yumuşak kıvrımlı, Manhattan siluetine şeffaf, hayaletimsi bir duruşa sahip” diyerek tanımlayan genç mimar, 2019’da tasarladığı bir kattan dışarı çıkan cam tabanlı bir havuzlu otel tasarımıyla ilk defa dikkatleri çekmişti.
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