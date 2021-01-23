Türk mimardan uzay çağı tasarımı

Türk mimarın tasarladığı 210 metre yüksekliğindeki göz kamaştırıcı gökdelen, kıvrımlı bir uzay çağı tasarımına sahip.

Projesini “Yumuşak kıvrımlı, Manhattan siluetine şeffaf, hayaletimsi bir duruşa sahip” diyerek tanımlayan genç mimar, 2019’da tasarladığı bir kattan dışarı çıkan cam tabanlı bir havuzlu otel tasarımıyla ilk defa dikkatleri çekmişti.

Hayri Atak