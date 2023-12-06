Türk kökenli ismin başkanlık adaylığı reddedildi

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Arkansas eyaleti yetkilisi John Thurston, ABD anayasasınca başkan adaylığı için belirlenen “en az 35 yaşında ve doğuştan ABD vatandaşı” olma şartlarından ikincisine uymadığı için Uygur’un “başvurduğu görevi üstlenmeye yetkin olmadığını” açıkladı. Ailesi, kendisi 8 yaşındayken Türkiye’den ABD’ye göçen Uygur, New Hampshire ve Nevada eyaletlerinde de başvuruda bulunmuş ve yine aynı sebeple reddedilmişti.



‘İKİNCİ SINIF VATANDAŞ’



Uygur, bu uygulamayla sonradan ABD vatandaşı olan kişilere “ikinci sınıf insan” muamelesi yapıldığını söyledi. “Bu Amerikan toplumunda bağnazlığın son biçimidir ve ben bununla varlığımın her zerresiyle savaşacağım. Kendi ülkeme ait olmadığımı kabul etmeyeceğim” açıklamasında bulunan Uygur, Amerikan anayasasını 14’üncü maddesinin kendisini cumhurbaşkanı adaylığına uygun hale getirdiğini savundu.