×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Türk kökenli ismin başkanlık adaylığı reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#Cenk Uygur#ABD#Başkan Adayı
Türk kökenli ismin başkanlık adaylığı reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 07:00

ABD’de gelecek sene yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlardan adaylığını koymak isteyen, online haber ve yorum programı “Jön Türkler”in sunucusu Cenk Uygur’un başvurusu, ABD’de doğmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Haberin Devamı

Arkansas eyaleti yetkilisi John Thurston, ABD anayasasınca başkan adaylığı için belirlenen “en az 35 yaşında ve doğuştan ABD vatandaşı” olma şartlarından ikincisine uymadığı için Uygur’un “başvurduğu görevi üstlenmeye yetkin olmadığını” açıkladı. Ailesi, kendisi 8 yaşındayken Türkiye’den ABD’ye göçen Uygur, New Hampshire ve Nevada eyaletlerinde de başvuruda bulunmuş ve yine aynı sebeple reddedilmişti.

‘İKİNCİ SINIF VATANDAŞ’

Uygur, bu uygulamayla sonradan ABD vatandaşı olan kişilere “ikinci sınıf insan” muamelesi yapıldığını söyledi. “Bu Amerikan toplumunda bağnazlığın son biçimidir ve ben bununla varlığımın her zerresiyle savaşacağım. Kendi ülkeme ait olmadığımı kabul etmeyeceğim” açıklamasında bulunan Uygur, Amerikan anayasasını 14’üncü maddesinin kendisini cumhurbaşkanı adaylığına uygun hale getirdiğini savundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cenk Uygur#ABD#Başkan Adayı

BAKMADAN GEÇME!