Türk kanser savaşçısına Almanya’dan liyakat ödülü

Aynur Çelikdöven, 5 yaşındayken Bartın’dan Almanya’ya göç etti. 1984’te evlenen Çelikdöven’in iki çocuğu oldu. Her iki çocuğu da kansere yakalandı. Kızı kanseri yenmeyi başarırken, oğlu 1999’da kansere yenik düştü. Çocuklarının tedavisi sırasında çeşitli zorluklarla mücadele eden Çelikdöven, kendisi gibi mağdur olan ailelerle birlikte hem kansere yakalanan çocukların yararına çalışmak hem de kanserle mücadele eden ailelere destek olmak için 2001 yılında Almanya’nın Oberhausen şehrinde Umut Yolu Derneği’ni kurdu.

Aradan geçen 19 yıllık süreçte çeşitli etkinliklerle kanserli çocuklar yararına çalışan dernek birçok ödüle layık görüldü. Derneğin başkanı Aynur Çelikdöven’e ise çalışmalardan dolayı geçtiğimiz ay ‘Federal Liyakat Nişanı’ verildi. Eylül ayında ödülünü alan Çelikdöven duygularını, “Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bu ödülü ailem ve birlikte çalıştığım insanlar adına aldım” sözleriyle anlattı.

HASTANEDE KARAR VERDİLER

Çocuklarının tedavisi sırasında büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Çelikdöven, dernek kurma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Kızımın tedavisi sırasında neredeyse yalnızdım. 4-5 yıl süren tedavi sürecinde çok sıkıntı yaşadım. Bir kere gurbetteydik. Dil bilmiyorduk, bize sahip çıkan yoktu. İletişim problemi yaşıyorduk. Kızımın tedavisi için Fransa ve İsviçre’ye gittik. Kızım ilik nakliyle kanseri yendi. 1997’de oğlum kansere yakalandı. İki yıl kanserle savaştı. Oğlum hastanede tedavi görürken kanser mağduru olan birçok aileyle tanıştım. Kendi aramızda, ‘burada sorunlarımıza çözüm olacak, bize destek olacak bir dernek yok’ dedik. Hastanedeyken dernek kurmaya karar verdik.”

ÇOCUKLARA MORAL AİLELERE DESTEK

Kanserle mücadele eden çocuklara moral vermek için dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Aynur Çelikdöven sözlerine şu şekilde devam etti: “Hastaneleri ziyaret ederek kanser tedavisi gören çocuklar için moral amaçlı etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların isteklerini yerine getiriyoruz. Ayrıca kanserle mücadele eden ailelere yol gösteriyoruz. Onlara manevi destek vermeye çalışıyoruz. Tedavi için Almanya’ya gelen Türk ailelere yalnızlık çekmemeleri için destek veriyoruz.”