Türk faytoncu cesur Emre

ABD’nin Long Island Üniversitesi’nde biyokimya yüksek lisansı yaparken gelir sağlamak için Central Park’ta faytonculuk yapan Emre Kaya (28), önceki gün diğer faytoncularla birlikte müşteri bekliyordu. Bu sırada bir adam gelerek atları yumruklamaya başladı. Kaya’nın Mary isimli kısrağı da saldırıya uğradı. Bunun üzerine Emre Kaya ile saldırgan arasında kovalamaca başladı. “Ne istiyorsun zavallı hayvandan” diye bağıran Emre Kaya, bir yandan da olayı cep telefonuna kaydetti. Kaya, bıçağı olduğu söylenen saldırganı yakalayıp “Sen deli misin” diye bir süre sorguladı.

Emre Kaya’nın çektiği videoyu izleyen polisler, olay yerinden uzaklaşan saldırganı arıyor. New York Post gazetesi yaşanan olayı Mel Brooks’un 1977’de New York’ta çekilen ünlü komedi filmi “Blazing Saddles”ta Mongo’nun tek yumrukta bir atı yere serdiği sahneye benzetti.

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