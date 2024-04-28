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Türk drone'ları komşuyu harekete geçirdi... Dendias bizzat duyurdu: 2 milyar Euro ayırdık!

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#Yunanistan#Dendias#Dünya
Türk droneları komşuyu harekete geçirdi... Dendias bizzat duyurdu: 2 milyar Euro ayırdık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 11:04

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri takviyesine "mantıklı bir tepki" vermesi gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2 milyar Euro'luk adımı açıkladı.

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Türk SİHA'larına karşı harekete geçen Yunanistan'dan 2 milyar Euro değerinde bir hamle geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu.

Türk droneları komşuyu harekete geçirdi... Dendias bizzat duyurdu: 2 milyar Euro ayırdık

Selanik'teki Beyond 2024 sergisinde verdiği röportajda Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri takviyesine "mantıklı bir tepki" vermesi gerektiğini söyledi.

Yunan bakan, “Yunanistan, her zaman söylediğim gibi, Lüksemburg değil; Bütün komşularımız dostumuz değil” dedi.

Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çeken Dendias açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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Mesela komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Drone programına bakın. Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor. Kimin birinci olacağını görmek için bir yarışmaya girmemiz gerektiğini söylemiyorum. Kendimizi savunmak istiyoruz, aynı zamanda caydırıcılık kabiliyetine de sahip olmak istiyoruz”

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Yunan bakan bu nedenle iki kubbenin oluşturulmasına öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

"Gündem 2030" programına atıfta bulunan Dendias bu adımı "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük reform" olarak nitelendirdi.

ABD'Lİ DERGİ PERŞEMBE GÜNÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ: YENİ SÜPER GÜÇ MÜ?

ABD merkezli The National Interest dergisi Türkiye'nin denizlerdeki bir sonraki süper güç olma yolunda ilerleyip ilerlemediğini mercek altına almıştı.

Perşembe günü yayınlanan yazıda 'NATO müttefiki Türkiye, uçak gemisine sahip ülkeler listesinin son üyesi olabilir' denilerek bu alanda atılan adımlara vurgu yapılmıştı.

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#Yunanistan#Dendias#Dünya

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