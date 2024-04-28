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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 34 bin 454 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 575 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 66 sivilin yaşamını yitirdiğini, 138 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz’e 3 gemisavar balistik füze attığını, hedef alınan iki ticari gemiden birinin ufak çaplı hasar aldığını duyurdu. CENTCOM, geminin yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “26 Nisan günü saat 17.49'da İran destekli Husi teröristler, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e, Antigua ve Barbuda bayraklı, Liberya tarafından işletilen MV MAISHA ve Birleşik Krallık'a ait, Panama bayraklı, Seyşeller tarafından işletilen MV Andromeda Star gemilerinin yakınlarına üç adet gemisavar balistik füze fırlattı. MV Andromeda Star gemisinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Şu anda ABD, koalisyon veya ticari gemiler tarafından bildirilen herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bulunmamaktadır” denildi.
IDF, İsrail savaş uçaklarının bir gecede güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu söyledi. IDF'ye göre hedefler arasında Maroun el-Ras'ta terör örgütü tarafından kullanılan bir bina ve diğer altyapılar, Tayr Harfa'daki altyapı ve Yarine'deki bir başka bina yer aldı.
Walla haber sitesinde analist Ben Caspit, Netanyahu'nun, Lahey'deki BM mahkemesi tarafından kendisi ve diğer İsrailliler hakkında tutuklama emri çıkarılması olasılığı nedeniyle "olağandışı bir stres altında" olduğunu yazdı.
Caspit'in analizi başta Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin derin bir endişe içinde olduğuna işaret ediyor. Zira uzmanlar böyle bir kararın çıkmasını İsrail için 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor.
Haaretz analisti Amos Harel, İsrail hükümetinin ICC savcısı Karim Khan'ın bu hafta Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi için tutuklama emri çıkartabileceği varsayımıyla çalıştığını yazdı.
Harel'e göre, İsrail gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nü imzalayan 124 ülke arasında yer almayan ABD, halihazırda tutuklama emirlerini engelleme çabasında.
Netanyahu savaşla ilgili son kamuoyu açıklamasında, ICC'nin gelecek kararlarının 'tehlikeli bir emsal' oluşturabileceği öne sürmüş ve şunları söylemişti;
'Kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Lahey'deki mahkemenin kararları İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, bunlar suç teşkil eden terörizm ve saldırganlıkla mücadele eden herhangi bir demokrasinin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.'
ICC’nin tutuklama emrinin gerçek bir etkisi olup olmadığı ve herhangi bir ülkenin gerçekten Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklayamayacağına dair soru işaretleri var.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart 2023'te tutuklama emri çıkarılmıştı.
Fransa dışişleri bakanı, Lübnan'a yapacağı ziyaret sırasında, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki gerilimin daha da artmasını ve olası bir savaşı önlemek için öneriler sunacak; Paris, her iki tarafın da gerilimleri hafifletmek için kabul edebileceği bir yol haritasını iyileştirmeye çalışıyor.
Hizbullah, Meron bölgesindeki saldırının sorumluluğunu üstlendi ve bölgedeki İsrail topluluklarına düzinelerce Katyuşa roketi fırlattığını söyledi.
Binlerce protestocu, hâlâ Gazze'de tutulan düzinelerce esirin serbest bırakılması için hükümete daha fazlasını yapması yönünde baskı yapmak üzere İsrail şehirlerinde yürüyüş yaptı.