İsrail ve ABD, ICC'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emirlerini önlemek için çalışıyor

Walla haber sitesinde analist Ben Caspit, Netanyahu'nun, Lahey'deki BM mahkemesi tarafından kendisi ve diğer İsrailliler hakkında tutuklama emri çıkarılması olasılığı nedeniyle "olağandışı bir stres altında" olduğunu yazdı.





Caspit'in analizi başta Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin derin bir endişe içinde olduğuna işaret ediyor. Zira uzmanlar böyle bir kararın çıkmasını İsrail için 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor.





Haaretz analisti Amos Harel, İsrail hükümetinin ICC savcısı Karim Khan'ın bu hafta Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi için tutuklama emri çıkartabileceği varsayımıyla çalıştığını yazdı.

Harel'e göre, İsrail gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nü imzalayan 124 ülke arasında yer almayan ABD, halihazırda tutuklama emirlerini engelleme çabasında.





Netanyahu savaşla ilgili son kamuoyu açıklamasında, ICC'nin gelecek kararlarının 'tehlikeli bir emsal' oluşturabileceği öne sürmüş ve şunları söylemişti;





'Kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Lahey'deki mahkemenin kararları İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, bunlar suç teşkil eden terörizm ve saldırganlıkla mücadele eden herhangi bir demokrasinin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.'





ICC’nin tutuklama emrinin gerçek bir etkisi olup olmadığı ve herhangi bir ülkenin gerçekten Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklayamayacağına dair soru işaretleri var.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart 2023'te tutuklama emri çıkarılmıştı.