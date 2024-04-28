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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail basını 'kâbus senaryosu'nu yazdı: Netanyahu için tutuklama emri çıkarılacak! ABD bir kez daha devrede

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail basını kâbus senaryosunu yazdı: Netanyahu için tutuklama emri çıkarılacak ABD bir kez daha devrede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 09:41

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise İsrail'den gelen haber ile çalkalanıyor. Ülke basını Netanyahu'nun, Lahey'deki BM mahkemesi tarafından kendisi ve diğer İsrailliler hakkında tutuklama emri çıkarılması olasılığı nedeniyle "olağandışı bir stres altında" olduğunu yazdı. Aynı haberlerde ABD'nin bu kararı önlemek için devreye girdiği iddiasına yer verildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 34 bin 454 sivil öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 34 bin 454 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 34 bin 454 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 575 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 66 sivilin yaşamını yitirdiğini, 138 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

CENTCOM: Husilerin füzelerle hedef aldığı iki gemiden biri hasar aldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz’e 3 gemisavar balistik füze attığını, hedef alınan iki ticari gemiden birinin ufak çaplı hasar aldığını duyurdu. CENTCOM, geminin yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti.


CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “26 Nisan günü saat 17.49'da İran destekli Husi teröristler, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e, Antigua ve Barbuda bayraklı, Liberya tarafından işletilen MV MAISHA ve Birleşik Krallık'a ait, Panama bayraklı, Seyşeller tarafından işletilen MV Andromeda Star gemilerinin yakınlarına üç adet gemisavar balistik füze fırlattı. MV Andromeda Star gemisinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Şu anda ABD, koalisyon veya ticari gemiler tarafından bildirilen herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bulunmamaktadır” denildi.

 

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu

IDF, İsrail savaş uçaklarının bir gecede güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu söyledi. IDF'ye göre hedefler arasında Maroun el-Ras'ta terör örgütü tarafından kullanılan bir bina ve diğer altyapılar, Tayr Harfa'daki altyapı ve Yarine'deki bir başka bina yer aldı.

İsrail ve ABD, ICC'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emirlerini önlemek için çalışıyor

Walla haber sitesinde analist Ben Caspit, Netanyahu'nun, Lahey'deki BM mahkemesi tarafından kendisi ve diğer İsrailliler hakkında tutuklama emri çıkarılması olasılığı nedeniyle "olağandışı bir stres altında" olduğunu yazdı.


Caspit'in analizi başta Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin derin bir endişe içinde olduğuna işaret ediyor. Zira uzmanlar böyle bir kararın çıkmasını İsrail için 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor.


Haaretz analisti Amos Harel, İsrail hükümetinin ICC savcısı Karim Khan'ın bu hafta Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi için tutuklama emri çıkartabileceği varsayımıyla çalıştığını yazdı.

Harel'e göre, İsrail gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nü imzalayan 124 ülke arasında yer almayan ABD, halihazırda tutuklama emirlerini engelleme çabasında.


Netanyahu savaşla ilgili son kamuoyu açıklamasında, ICC'nin gelecek kararlarının 'tehlikeli bir emsal' oluşturabileceği öne sürmüş ve şunları söylemişti;


'Kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Lahey'deki mahkemenin kararları İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, bunlar suç teşkil eden terörizm ve saldırganlıkla mücadele eden herhangi bir demokrasinin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.'


ICC’nin tutuklama emrinin gerçek bir etkisi olup olmadığı ve herhangi bir ülkenin gerçekten Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklayamayacağına dair soru işaretleri var.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart 2023'te tutuklama emri çıkarılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail-Hizbullah savaşını önlemek amacıyla Lübnan'da
Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail-Hizbullah savaşını önlemek amacıyla Lübnanda

Fransa dışişleri bakanı, Lübnan'a yapacağı ziyaret sırasında, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki gerilimin daha da artmasını ve olası bir savaşı önlemek için öneriler sunacak; Paris, her iki tarafın da gerilimleri hafifletmek için kabul edebileceği bir yol haritasını iyileştirmeye çalışıyor.

Hizbullah son saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İsrail kasabalarına roket attığını söyledi

Hizbullah, Meron bölgesindeki saldırının sorumluluğunu üstlendi ve bölgedeki İsrail topluluklarına düzinelerce Katyuşa roketi fırlattığını söyledi.

İsrail'in birçok şehrinde binlerce kişi esir anlaşması talebiyle toplandı

Binlerce protestocu, hâlâ Gazze'de tutulan düzinelerce esirin serbest bırakılması için hükümete daha fazlasını yapması yönünde baskı yapmak üzere İsrail şehirlerinde yürüyüş yaptı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 34 bin 454 sivil öldü
timelineCENTCOM: Husilerin füzelerle hedef aldığı iki gemiden biri hasar aldı
timelineİsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu
timelineİsrail ve ABD, ICC'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emirlerini önlemek için çalışıyor
timelineFransa Dışişleri Bakanı, İsrail-Hizbullah savaşını önlemek amacıyla Lübnan'da
timelineHizbullah son saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İsrail kasabalarına roket attığını söyledi
timelineİsrail'in birçok şehrinde binlerce kişi esir anlaşması talebiyle toplandı
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#İsrail#Netanyahu#Gazze

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