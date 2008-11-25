Türk donanması Rumları kovaladı

RUMyönetimi adına faaliyet gösteren ve yabancı ülke bayrakları çeken 2 gemi 13 Kasım’da Kıbrıs adasının 27 deniz mili güneyinde petrol arama çalışmaları başlattı.Rum yönetiminin iddialarına göre, bölgede devriye gezen Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir savaş gemisi, Rum gemilerine müdahale ederek, faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulundu.Türk savaş gemisinin ateş açmasından korkan 2 gemi bölgeden hızla uzaklaştı ve Rum karasularına kaçtı. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas hemen BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a bir mektup yazarak Türkiye’yi protesto etti. 15 Kasım’da Meis adasının 80 mil güneyinde bu defa Yunanistan savaş gemisinin tahriki yaşandı.Polemistis adlı Yunan savaş gemisi, Gediz firkateyni eşliğinde, uluslararası sularda Türkiye adına petrol arayan Norveç bandıralı Malene Ostervold adlı gemiyi taciz etti. Yunanistan, Türkiye ve Norveç’i protesto etti.Rum yönetimi, Papadopulos döneminde doğu Akdeniz’i tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan ederek uluslararası şirketlere petrol arama ihalelerine başlamıştı. Rumlar, Türkiye ve KKTC’nin şiddetli tepkisi üzerine geçen yıl geri adım atmak zorunda kalmıştı.Rum yönetiminin eski lideri Tasos Papadopulos dün sabaha karşı solumun yetmezliğinden yoğun bakıma alındı. Bir süredir şiddetli sırt ağrıları çeken Papadopulos, ABD’ye sevkini bekliyordu. 74 yaşındaki aşırı milliyetçi Rum lider, geçen hafta sırt ağrılarının şiddetlenmesi üzerine Lefkoşa Rum kesimindeki Evangelistria kliniğine kaldırıldı.Teşhis konulamayınca Rum doktorlar Papadopulos’u ABD’ye sevketme kararı aldı. Durumu giderek ağırlaşan Rum liderin İsrail’den kiralanan özel bir ambulans uçakla ABD’deki Mayo Kliniği’ne gitmesi planlanıyordu. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Papadopulos’un ambulans uçakla dahi ABD’ye gidemeyeceği bildirildi. Geçmişte gırtlak kanseri tedavisi gören Papadopulos, sigara kullanmaya devam ediyordu.