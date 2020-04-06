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Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Türk diş hekimi koronadan öldü

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Türk diş hekimi koronadan öldü
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ABD’de geçen hafta yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra koronavirüs tespit edilen Türk diş hekimi Oğuz R. Fenercioğlu hayatını kaybetti.

New York’ta yaşayan 63 yaşındaki Fenercioğlu’nun ölümüyle, ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 8’e çıktı. Çocukluğunu Zonguldak’ın Fener Mahallesi’nde geçiren Fenercioğlu’nun New York’ta toprağa verileceği belirtildi.

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