Türk askeri Romanya yolunda

Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, dün kara ve havayolu ile Romanya’ya hareket etti. ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı halihazırda devam ediyor. Mehmetçik de 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı’nda görev alacak. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.

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