Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'da!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde yapılan anlaşma ile son buldu. Cephede ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi kabul ederken, işgal altındaki 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı.

Azerbaycan'ın bu zaferi büyük bir sevinçle karşılanırken, Savunma Bakanlığı 10 Aralık'ta Dağlık Karabağ zaferi için geçit töreni düzenleneceğini duyurdu. Yapılacak törene Türk ordusunun da katılacağı aktarılırken, askerlerimiz Bakü'ye gitti.

Azerbaycan'da, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için yapılan provalarda Türk askerleri de kortej halinde yürüdü. Askerlerimizin ayak sesleri caddeyi adeta inletirken, bir yandan da marşlar söylendi.

GÖRÜNTÜLER TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde sokağın Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı görülürken, askerlerimizin gururlu yürüyüşü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

TÜRKİYE'Yİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMSİL EDECEK

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak. Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek. 10 Aralık'taki törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.