Türk aileye ırkçı kabusu!

Avusturya'da yaşayan Karabulut ailesi haftalardır ırkçı mesajlar alıyor. Umut Karabulut yaladıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Tehdit mesajlarının sahibi olan ırkçı

Komşunun 8 ay önce binaya yerleştiğini belirten Umut Karabulut bu kişinin daha önce sokakta yaşadığını belirtti.

Irkçı komşunun beşlediği köpekten rahatsız olan ve binada yaşaması için onay vermeyen Karabulut sürecin bundan sonra başladığının altını çizdi.

Karabulut bu olayın ardından Irkçı komşunun tacizlerinin başladığını ve 'Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim' ifadelerini kullandığını belirtti.

Özellikle son bir haftada tacizin boyutlarının had safhaya çıktığını belirten Karabulut ırkçı komşunun kapılarına dayandığını ve 'Tüm Türk çocuklarına tecavüz edeceğim' ifadesini kullandığını belitti.

Polisin şikayetleri üzerine bu kişiyi sorguladığını ama her seferinde serbest bıraktığını belirten Karabulut, üç gün önce ırkçı komşunun bir kez daha kapılarına dayandığını belirtti.

Bir kez daha ihbarda bulunduklarını belirten Karabulut son aramada söz konusu şahsın evinde silah bulunduğunu ancak buna rağmen 1 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Henüz konu hakkında soruşturma başlatılmadığını belirten Karabulut Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi ozan Ceyhun'un devreye girdiğini ve bundan sonra Avusturya makamlarının kendilerini ciddiye almaya başladıklarını belirtti.

Avusturya polisinin konuyu artık ciddiye almaya başladığının altını çizen Karabulut, sürecin daha hızlı ilerlemeye başladığını söyledi.

Avusturya'dan resmi bir makamın ise kendilerine bir geri dönüş olmadığını belirten Karabulut, hem Türk hem de Avusturyalı komşularının yaşananlara şahit olduğunun altını çizdi.

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