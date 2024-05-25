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Türbülansa giren Singapur Havayolları'ndan uçuşlara yeni güvenlik önlemleri

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#Singapur Havayolları#Türbülans#Dünya
Türbülansa giren Singapur Havayollarından uçuşlara yeni güvenlik önlemleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 17:16

Londra'dan Singapur'a giderken türbülansa girdiği açıklanan Singapur Havayolları uçağındaki 40'tan fazla yolcunun tedavisi sürerken, havayolu şirketi uçuşlara yeni güvenlik önlemleri getirdi.

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211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçağın, Salı günü Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdiği açıklanmıştı. Uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

Singapur Havayolları bu olayın ardından emniyet kemeri işareti yanarken yiyecek ve içecek servisi yapmama kararı aldı. Ayrıca, emniyet kemeri işareti yanarken mürettebatın da koltuklarına dönüp kemerlerini bağlamaları talimatı verildi.

43 YOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi 43 yolcunun Tayland’ın başkenti Bangkok’taki üç hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

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#Singapur Havayolları#Türbülans#Dünya

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