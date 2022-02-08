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Tunus’ta şimdi de yargıya darbe

#Tunus#Yüksek Yargı Konseyi#Kays Said
Tunus’ta şimdi de yargıya darbe

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkenin en üst düzey yargı kurumu olan Yüksek Yargı Konseyi’ni feshetti. Polis, Konsey binasının kapısını kilit vurdu. Kays, meclisi de askıya almıştı.

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CUMHURBAŞKANI Kays Said, pazar günü, ülkenin en üst düzey yargı organı Yüksek Yargı Konseyi’ni feshettiğini duyurdu. Kurumu “geçmişte kalan bir şey” şeklinde niteleyen Said, bu yapıyı “yozlaşmış hakimleri atamak ve hassas davalarda adaleti geciktirmekle” suçladı. Ancak dün, Yüksek Yargı Konseyi’nden karara itiraz geldi ve cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmadığı vurgulandı.

POLİSTEN KAPIYA KİLİT

Yargı erkinin üyeleri çalışmak için ofislerine gitmek isteyince polis, Yüksek Yargı Konseyi binasının kapısına kilit vurdu, personelin içeri girmesini engelledi. Konsey Başkanı Yusuf Buzakker, “Cumhurbaşkanı kurumlara el koyma aşamasına geçti. Bu çok tehlikeli ve yasa dışı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Katar merkezli El Cezire’ye konuşan Buzakker, Cumhurbaşkanı’na konseyi feshetme yetkisi veren yasal veya anayasal mekanizmaların olmadığını söyledi.

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PARLAMENTO KAPATILMIŞTI

Yasal zemin konusunda tartışmalar sürse de yargı mensupları fiili olarak çalışmaktan alıkonulmuş durumda. Said, 25 Temmuz 2021’de de parlamentonun faaliyetlerini askıya aldı ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. 22 Eylül’de ise bir dizi kararnameyle yetkilerini arttırdı, yürütme organını tamamen kendine bağladı. Tüm bu adımlar, muhaliflerince “darbe” olarak nitelendiriliyor.

BİLGİ NOTU

Arap Baharı’nın doğum yeri Tunus’ta Said, Ekim 2019’da bağımsız olarak girdiği seçimleri yüzde 77 ile kazanarak iktidara gelmişti. Anayasa Profesörü olan Kays Said, bugün değiştirmek istediği 2014 tarihli anayasanın mimarlarından.

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#Tunus#Yüksek Yargı Konseyi#Kays Said

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