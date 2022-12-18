Tunus’ta muhalefet sandığı boykot etti

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Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde katılım oranı yüzde 8.8’de kalırken sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

ARAP BAHARININ YILDÖNÜMÜ

Kays Said, 2021 yazında Müslüman Kardeşler destekli Ennahda’nın en büyük parti olduğu meclisi feshetmiş, kademeli olarak yetkileri üzerinde toplamaya başlamıştı. Dünkü seçimler, Arap Baharı’nın 12’nci yıldönümüne denk geldi. Zabıtanın seyyar tezgâhına el koyması üzerine 17 Aralık 2010’da Muhammed Bouazizi isimli gencin kendini yakmasının ardından başlayan protestolar Ortadoğu’da yönetimlere karşı Arap Baharı protestolarını ateşlemişti.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Arap Baharı’ndan en hasarsız çıkan ülke sayılan Tunus’ta siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanamaması sonrasında eski bir anayasa profesörü olan Kays Said, sürpriz şekilde seçildikten sonra anayasa değişikliğiyle yetkileri üzerinde toplamaya başlamıştı. Dünkü seçimde 161 üyeli meclis için aday olanlar bireysel olarak yarıştılar. Carnegie Ortadoğu Merkezi’nde çalışan Hamza Meddeb, “Bu seçim Kays Said’in dayattığı siyasi sistemi tamamlamak ve gücü elinde toplamak için bir formalite” dedi. Yüzde 10’un üzerinde bir enflasyonun yaşandığı ülkede süt, benzin, şeker gibi ürünlerde sık sık yaşanan darlık halkın tepkisine neden oluyor.