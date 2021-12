Tunus'ta gelecek yıl 2 seçim birden

Haberin Devamı

Tunus’ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek. Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık’ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu. Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben yapılacağını aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.



Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said, 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.