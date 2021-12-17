Tunus'ta devrimin 11. yılında halk sokaklara indi...

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Tunus’ta halk Yasemin Devrimi’nin 11. yılında sokaklara döküldü. Başkent Tunus’ta üç ayrı noktada gösteriler düzenlendi. Tunus şehir merkezinde güvenlik kontrolleri artırılırken, sabahın erken saatlerinde başlayan protesto gösterilerinde Devlet Başkanı Kays Said’in 25 Temmuz’da parlamentonun askıya alınması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının dondurulması kararı protesto edildi.



Said karşıtlarının toplanmasının ardından Kays Said yanlıları da sosyal medya üzerinden örgütlenerek karşıt eylemler gerçekleştirdi.

