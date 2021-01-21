Tüm Amerika’nın başkanı olacağım

“Bugün ABD’de yeni bir gün” diye konuşmasına başlayan Demokrat Partili Joe Biden (78), ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin, “Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz” çağrısında bulundu. “Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir” diyen ABD Başkanı, kendisini desteklemeyenlere de seslenerek, “Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım” dedi. Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, “Bugün Amerika’nın günü, demokrasi üstün geldi” diye konuştu.



Kamala Harris, ABD’nin ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı oldu.

DÜNYA’YA MESAJ

Biden, dünyaya da “İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız” mesajını verdi. Biden ile birlikte Kamala Harris (55) de yemin ederek göreve başladı. Kamala Harris ülkenin ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı oldu. Biden ve Harris yemin töreninden sonra Arlington Ulusal Mezarlığı’na geçerek Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Biden ardından başkanlık konvoyuyla birlikte ilk defa Beyaz Saray’a geçti.



Biden’a mutlu gününde eşi Jill Biden, kızları Ashley ve oğlu Hunter eşlik etti.

200 BİN BAYRAK DİKİLDİ

Normalde devir teslim törenlerine ortalama 200 bin kişiyi davet eden düzenleme komitesi, bu yıl bu sayıyı yaklaşık bin ile sınırlandırdı. Davetlilerin tamamına yakını Kongre üyelerinden oluşurken, davetlilere sadece bir misafir getirebilecekleri bildirildi. Başkent Washington’da National Mall sahası üzerine 200 bine yakın ABD ve eyalet bayrakları dikildi.



Salgın yüzünden davet edilmeyen 200 bin kişiyi sembolize etmesi için tören alanına 200 bin bayrak dikildi.

TRUMP TÖRENE KATILMADI

6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından Demokratlar tarafından hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump, günler öncesinde yaptığı açıklamayla Biden’ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti. Böylece Trump, devir teslim törenine katılmayan dördüncü Amerikan başkanı oldu.



Lady Gaga ABD milli marşını söyledi.



EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Yemin törenine üst düzey güvenlik önlemleri de damga vurdu. Kongre baskınının ardından alarma geçen güvenlik yetkilileri, Washington’da adeta olağanüstü hal ilan etti. Washington’a sevk edilen 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısı önce 21 bine, ardından 25 bine çıkarıldı. Trump’ın 20 Ocak 2017’deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.



Jennifer Lopez şarkı söyleyerek programda yer aldı.

İLK TWEET’iNi ATTI

Biden, ABD Başkanlık ofisi resmi Twitter hesabı POTUS’tan ilk paylaşımını törenden hemen sonra yaptı. Biden, “Karşılaştığımız krizlerle başa çıkmak için kaybedilecek zaman yok. İşte bugün, Amerikan ailelerine cesur hareketlerle acil bir rahatlama sağlamak için işe başlamak üzere Oval Ofis’e gidiyorum” mesajını verdi.



Biden federal binalarda maske takma zorunluluğu getiren bir kararname imzaladı.

17 KARARNAME BİRDEN

Biden’ın ilk gününde 17 başkanlık kararnamesi imzalaması yer aldı. Bunlar arasında Paris İklim Anlaşması’na ve DSÖ’ye dönmek, Meksika sınırına yapılan duvarın durdurulması, bazı Müslüman ülkelere seyahat yasağının kaldırılması gibi koular da yer aldı.

ESKİ BAŞKANLAR GELENEĞİ BOZMADI

Eski ABD başkanları, bu tarihi günde Joe Biden’ı yalnız bırakmadı. Bill Clinton, George W.Bush ve Barack Obama eşleriyle törene katıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir ara ABD Kongresi’nin önünde yapılan törende eski başkanlarla ayaküstü sohbet etti.

MİKE PENCE DETÖRENE KATILDI

Donald Trump, devir teslim törenine katılmazken Yardımcısı Mike Pence eşi Karen Pence ile birlikte törene gitti. Trump, Mike Pence’e Joe Biden’ın kazandığının ilan edildiği 6 Ocak’taki oturum öncesinde müdahale etmesi için yoğun baskıda bulunmuştu.

KUŞ UÇURTMADILAR

6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre baskını sonrasında 25 bin ulusal muhafızın sevkedildiği Washington’da tören sırasında üst seviyede güvenlik tedbirleri uygulandı. Biden, OHAL tedbirleri altında yemin edip iş başı yaptı.

DÜNYADAN ILIMLI MESAJLAR

Avrupa’nın Beyaz Saray’da yeniden bir dostu var

ABD’de Trump döneminin sona erip Biden döneminin başlaması genelde ılımlı mesajlarla karşılandı. Dünyadan bazı tepkiler şöyle:

Avrupa Birliği: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘dört uzun yılın ardından Avrupa’nın Beyaz Saray’da yeniden bir dostu var’ yorumunda bulundu.

NATO: Yazılı açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün transatlantik ittifakı için yeni bir dönemin başlangıcı” ifadesini kullandı.



İngiltere: İngiltere Başbakanı Boris Johnson mesajında yeni ABD lideriyle çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “COVID-19’dan iklim krizine kadar bizi ilgilendiren tüm meselelerde ABD’nin liderliği büyük öneme sahip” ifadesini kullandı.

Fransa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter’dan Biden ve Harris’i tebrik mesajında birlik vurgusu yaparken, Biden’ın iklim anlaşmasına dönme vaadine atıfta bulunarak, “Zamanımızın getirdiği zorluklara karşı durmada daha güçlü olacağız.Paris Anlaşması’na yeniden hoşgeldiniz!” dedi.

İsrail: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden’ı yayınladığı video mesajla tebrik etti. İsrail lideri,”İki ülke arasındaki iş birliğini ve İsrail’in Arap dünyasıyla barış sürecini güçlendirmeyi ve özellikle İran’ın oluşturduğu tehdit başta olmak üzere ortak mücadeleleri göğüslemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

İran: ‘Tiran dönemi sona geldi’ diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden yönetiminden hukuk ve taahhütlere geri dönmesini bekledikleri mesajını verdi.

Rusya: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Moskova ile iyi ilişkilerin kurulup kurulmamasının Biden’a kalmış olduğunu söyleyerek “Rusya, yüzlerce yıldır olduğu gibi yaşayacak, ABD ile iyi ilişkiler isteyecek” ifadesini kullandı.