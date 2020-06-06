Trump'tan ‘teröristler’ paylaşımı

Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Parkı’ndan polis zoruyla çıkarılan barışçıl protestocuların “terörist” olarak nitelendirildiği bir mektubu Twitter hesabından paylaştı. “Göstericiler teröristti” ifadesinin yer aldığı mektup, Trump’ın eski avukatı emekli hukukçu John Dowd’a ait. Trump, eski Savunma Bakanı James Mattis’e hitaben yazılan mektubu, “Saygın emekli denizci ve süperstar hukukçu John Dowd’un mektubunun, Amerikan halkının ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Okuyun!” diyerek paylaştı. Bu arada Trump’ın seçim kampanyası için hazırlanan bir video, dün Twitter tarafından ‘telif hakkı gaspı’ olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Protestolardaki yağma görüntülerinin yer aldığı videoda, Trump’ın olaylarla ilgili konuşmasına yer verilmişti. Öte yandan Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıklarken, “George’un bizleri izleyip ‘Ülke için harika şeyler oluyor’ dediğini umuyorum. Bu onun için ve herkes için harika bir gün” yorumunu yapması tepki çekti. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Trump’ın Floyd’un adını bu şekilde anmasını “rezillik” olarak yorumladı. Açıklamasında eyalet valilerine de seslenen Trump, “Ulusal muhafızları göreve çağırmak için beni aramaktan çekinmeyin” dedi.

‘DIŞ MİHRAKLAR’

ABD Adalet Bakanı William Barr da Floyd protestoları ve gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Olaylar için ‘dış mihraklara’ işaret eden Barr, radikal sol grup Antifa ve diğer aşırılık yanlısı grupların şiddeti kışkırtmak için düzenlenen meşru gösterileri ele geçirdiğini, bazı ‘yabancı aktörlerin’ ABD’deki kargaşadan faydalandıklarını söyledi.