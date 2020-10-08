Trump, Fox News'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â tarafsÄ±z BaÅŸkanlÄ±k TartÄ±ÅŸmalarÄ± Komisyonunun, BaÅŸkan'Ä±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif olmasÄ± nedeniyle ikinci tartÄ±ÅŸmanÄ±n sanal yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

ABD BaÅŸkanÄ±, sanal bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n "kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan kabul edilebilir olmayacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, moderatÃ¶rleri Demokrat rakibi Biden'Ä± korumaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.Â

DonaldÂ Trump, "Sanal bir tartÄ±ÅŸmaya katÄ±lmayacaÄŸÄ±m." dedi.Â

Â

Ä°KÄ°NCÄ° TARTIÅžMANINÂ SANAL KATILIMLA YAPILACAÄžI DUYURULMUÅžTU

Komisyon,Â TrumpÂ ile Biden arasÄ±ndaki ikinci tartÄ±ÅŸmanÄ±n, katÄ±lacak herkesin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak amacÄ±yla sanal yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, adaylarÄ±nÂ Miami'deki tartÄ±ÅŸmaya farklÄ± mekanlardan sanal katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

TrumpÂ daha Ã¶nce Twitter'da "15 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Miami'de yapÄ±lacak canlÄ± yayÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Ã‡ok gÃ¼zel olacak." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.