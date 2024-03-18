Trump’tan gümrük vergisi için garip çıkış: ‘Kazanamazsam kan gölü olur’

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Önceki gün Ohio’da miting düzenleyen eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri’ni ülke tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, seçimi kaybetmesi halinde bunun ABD’de demokrasinin sonu olacağını savundu.

‘BAŞKA SEÇİM YOK’

Trump 2020 seçimlerini hile karıştığı için kaybettiği iddiasını yinelediği yaklaşık 90 dakikalık konuşmasında, “Eğer bu seçimi kazanamazsak bu ülkede bir başka seçim olacağını sanmıyorum. En azından anlamlı bir seçim kesin olarak yaşanmayacak” diye konuştu. 6 Ocak 2021’de destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınına da değinen Trump, olayla ilgili davalarda hüküm giyenleri “rehineler” ve “inanılmaz vatanseverler” olarak nitelendirirken, başkan seçilmesi halinde bu kişilere yardım edeceği sözünü yineledi.

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SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Trump ayrıca ülke dışında üretilen arabaların ABD’de düşük vergiyle satıldığını savunarak bu konuda ilginç bir benzetme yaptı ve “Eğer seçilmezsem tüm ülke kan gölüne döner” ifadesini kullandı. Yurtdışında üretilen araçlara yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını söyleyen Trump’ın benzetmesi ekonomik bir konuyla ilgili olsa da tepki çekti. Trump’ın kampanya ekibi sözcüsü Karoline Leavitt önceki akşam bir açıklama yaparak eski başkanın sözleriyle otomotiv sektörünü kast ettiğini belirtti ve “(Joe) Biden’ın politikaları otomotiv endüstrisi ve işçileri için bir kan gölü yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ: BIDEN’DAN YAŞ ŞAKASI

- Ülke kamuoyunda sık sık yaşıyla ilgili eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump (77) ve kendi yaşı hakkında şaka yaptı. 81 yaşındaki Biden, Washington’da katıldığı bir etkinlikte, “Adaylardan biri başkan olamayacak kadar yaşlı ve zihinsel açıdan da uygun değil. Diğer kişi de benim” dedi. Biden’la ilgili bir soruşturma yürüten savcı Robert Hur, tartışmalara yol açan raporunda ABD lideri için “başkan olamayacak kadar yaşlı ve zihinsel açıdan da uygun değil” ifadelerine yer vermişti.