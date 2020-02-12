Trump’tan Filistin’e ‘diplomatik ceza’

Haaretz gazetesi, bu adımın, Trump’ın Ortadoğu barış planını kabul etmeyen Filistin yönetimine ‘diplomatik ceza’ niteliğinde olduğunu yazdı. Söz konusu bütçe, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler cephesinden desteklendiği gibi, İsrail tarafından da kabul görüyordu. Bunun yerine, 2021 mali bütçesinde dikkat çeken bir diğer kalem 200 milyon dolar değerindeki ‘Diplomatik İlerleme Fonu’ oldu. Fonun, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelendirilen Trump’ın Ortadoğu barış planını desteklemek üzere kullanılabileceği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu fonun bir kısmının Batı Şeria’da güvenliğin sağlanması için kullanılabileceğini belirtti. Ancak böyle bir anlaşmanın hayata geçirilmesi Filistin yönetiminin kabulüne dayanıyor. Trump’ın Kongre’ye sunduğu 2021 mali yılı bütçe teklifinde, ABD’nin toplam dış yardımlarının yüzde 21 azaltılması hedefleniyor.