Trump’ın yargıyla imtihanı bitmiyor: Nükleer belgeyle hava atmış

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2024 için aday adaylığını ilan eden Donald Trump hakkında, geçen yıl Florida’daki konutunda bulunan gizli belgelerle ilgili iddianame kabul edildi. Başkanlık görevi bittiği halde, devlete ait belgeleri hukuksuz şekilde elinde tutmakla suçlanan Trump, 49 sayfalık iddianemeye göre “gizli askeri bilgilerinin saklanması” dahil olmak üzere 38 iddia içeren 7 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Trump bir federal mahkemece yargılanan ilk ABD Başkanı oldu.

Federal Savcılığın iddianamesine göre, yatak odası ve banyo dahil Trump’ın malikânesinin odalarında ele geçirilen kolilerde “ABD’nin nükleer programlarına ilişkin belgeler” de mevcut. Amerikan basını, eski Başkan’ın, sakladığı belgelerden bazılarını gizli olduğunu bildiği halde golf kulübündeki bir etkinlik sırasında tanıdıklarına göstererek “hava attığını” yazdı.

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100 YILLA YARGILANACAK

İngiliz DailyMail gazetesi, eski Başkan hakkındaki 7 suçlamanın tümünün toplam 100 yıl cezaya karşılık geldiğini hesapladı. Ancak en fazla, iddianamedeki bir suç için üst sınır olan 20 yıl ceza alabileceği belirtildi. Kişisel sosyal medya uygulaması Truth Social’dan açıklama yapan Trump, avukatları aracılığıyla gelecek salı günü Miami’de mahkemeye ifade vermeye çağrıldığını duyurdu. Trump mesajının devamında, “Bunun eski bir ABD Başkanı’nın başına gelebileceğini asla düşünmezdim. Bu ABD için kara bir gün” dedi.

ADAYLIĞA ENGEL DEĞİL

Miami’de mahkemeye çıkacak Trump’ın tutuklanması beklenmiyor. Davanın, Trump’ın adaylığını açıkladığı 2024 seçimlerine damga vurması beklenirken, yargılama süreci, anketlerde Başkan Joe Biden karşısında favori görülen eski Başkan’ın adaylığına engel değil. Trump, New York’taki ayrı bir davada porno yıldızı Stormy Daniels’a “sus payı” olarak yaptığı ödemeler üzerinden vergi avantajıelde etmekle suçlanıyor. Ancak bu kez eyalet değil bir federal mahkemede görülecek yeni dava, casusluk yasasının ihlali gibi daha ciddi suçlamalar içeriyor.