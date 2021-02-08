Trump'ın yargılama süreci yarın başlıyor! Sonuç kesin gibi

ABD tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senato'da yargılanması öncesindeki süreç bugün tamamlanıyor.

Tarafların ön duruşma kapsamındaki tüm belgelerini Senato'ya sunmaları için süre bugün dolarken yarından itibaren Senato Genel Kurulu'ndaki yargılama başlayacak. Gerek Demokratlar, gerekse Cumhuriyetçiler, söz konusu yargılama sürecinin geçen yıl şubat ayındaki ilk azil yargılamasına kıyasla daha kısa sürmesini beklediklerini belirtti.



AKLANMASI KESİN GİBİ



Buna göre yarın başlayacak oturumlarda açılış sunumlarının ardından senatörlerin sorularını yöneltecekleri bölüme geçilecek ve akabinde varsa tanıklar dinlenecek. Bu sürecin ardından Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı suçlu olup olmadığına karar verilecek oylama gerçekleştirilecek.

100 sandalyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



İSYANA TEŞVİK İLE SUÇLANIYOR



1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 14 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuş, ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerin 8 Şubat gününe kadar tamamlanmasının hemen ardından yargılamanın başlayacağını bildirmişti.

Demokratlar eski Başkan Trump'a Senato'da ifade verme çağrısı yapmış, ancak Trump'ın avukatları bunun olmayacağını açıklamıştı.