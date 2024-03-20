Trump’ın sözleri Yahudileri kızdırdı

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Trump, “Demokratlara oy veren her Yahudi kendi dininden nefret eder. İsrail’le ilgili her şeyden nefret ediyorlar ve kendilerinden utanmalılar, çünkü İsrail yok edilecek” sözleriyle görüşünü vurguladı. Eski başkanın sözleri Beyaz Saray ve Yahudi liderlerin tepkisine yol açtı.

BEYAZ SARAY TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Trump’ın adını anmadan yorumları “aşağılık ve akli dengesi yerinde olmayan antisemitik söylem” olarak nitelendirdi. Yahudi haklarını savunan Anti-Defamation League’in (İftira ve İnkarla Mücadele Birliği) başkanı Jonathan Greenblatt, “Yahudileri, belirli bir partiye oy verebilecekleri için dinlerinden nefret etmekle suçlamak iftira ve bariz bir yanlıştır” dedi.