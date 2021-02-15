Trump’ın oğulları Twitter’da ‘şov yaptı’

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Senatosu’ndaki azil yargılaması sonucunda aklanmasının ardından Trump’ın oğulları, sosyal medya platformu Twitter’dan yasaklanan babaları yerine açıklama yaptı. Eski Başkan’ın oğlu Donald Trump Jr., “Eğer müesses nizam sizden nefret ediyor ve tekrar seçime girmenizi engellemek istiyorsa siz doğru yoldasınızdır” ifadesini kullandı.

‘DURUM 2-0’

Trump’ın diğer oğlu Eric Trump da babasının aklanmasının ardından, ilk azil davasına da gönderme yaparak ‘2-0’ ifadeleriyle tweet attı. Donald Trump yargılamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Demokratlar, Trump’ı azlederek 2024’teki muhtemel bir adaylık sürecini engellemeyi hedefliyordu. ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı değerlendirmede, “Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı” dedi. ABD tarihinde ikinci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, Senato’daki yargılamasının beşinci gününde 43’e karşı 57 senatörün desteğini alarak aklanmıştı. Suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk, yani 67 oy gerekiyordu. Trump’ın partisinden 7 isim de aleyhinde oy kullanmıştı.