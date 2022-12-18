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Trump’ın NFT’leri bir günde tükendi

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#Donald Trump#NFT#ABD
Trump’ın NFT’leri bir günde tükendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

Donald Trump’ı geçtiğimiz günlerde size önemli bir açıklama yapacağım diyerek duyurduğu ve dün satışa sunulan NFT kartları bir günde tükendi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı süper kahraman, astronot ve Nascar yarış pilotu gibi kılıklarda gösteren NFT kartları bir günde tükendi.

SÜPER-TRUMP ANİMASYONU

Trump, perşembe günü sınırlı sayıda üretilen dijital kartların ‘harika bir Noel hediyesi olabileceğini’ söylerek tanıtım yaptı. Tanıtım için hazırlanan klipte eski başkanın New York’taki Trump Tower’ın önünde, gözlerinden lazerler fırlarken T harfiyle süslenmiş bir süper kahraman kostümünü ortaya çıkarmak için gömleğini yırtan animasyonlu bir versiyonu yer aldı.

NFT tekliflerini takip eden OpenSea’ye göre, her biri 99 dolardan (yaklaşık 1900 TL) 45 bin dijital kart satışa çıkarıldı. 2024’te tekrar başkan adayı olmayı uman Trump’ın bu sayede gelir toplamayı hedeflediği söylenirken NFT projesi Cumhuriyetçiler dahil alay konusu oldu. Sağcı medya yorumcusu ve Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, podcast’inde satışla ilgili olarak projeye dahil olan herkesin “kovulması gerektiğini” iddia etti.

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Bilgi notu: NFT, Türkçe nitelikli fikri tapu’ olarak çevrilebilecek İngilizce ‘non fungible token’ın kısaltılmışı. Dijital varlıklara mülkiyet hakkı tanıyan bir uygulama.

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#Donald Trump#NFT#ABD

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