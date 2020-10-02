MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
GeriDünya Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanması tüm dünyada birinci gündem maddesi haline geldi. ABD ise seçimler yaklaşırken başkanlarının koronavirüse yakalanmasının ardından flaş bir açıklama yaparak tüm dünyayı şoke etti!

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'den "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan "E-6B Mercury'ler" havalandı.

Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Çin gibi rakip ülkelere, "Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.

ABD gündemi, Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı. Testi pozitif çıkan Trump'ın açıklamasının ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'den havalandı.

Trumpın koronavirüse yakalanmasının ardından ABDden kritik hamle

RAKİP ÜLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi.

"Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı. 

Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, başkomutanın hasta olmasına rağmen "nükleer komuta sisteminin sağlam" olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu ifade etti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle