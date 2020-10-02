Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'den "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan "E-6B Mercury'ler" havalandı.

Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Çin gibi rakip ülkelere, "Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.

ABD gündemi, Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı. Testi pozitif çıkan Trump'ın açıklamasının ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'den havalandı.





RAKİP ÜLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi.

"Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı.

Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, başkomutanın hasta olmasına rağmen "nükleer komuta sisteminin sağlam" olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu ifade etti.