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Trump’ın fikri yeniden gündemde: ‘Meksika sınırını timsahla koruyalım’

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#ABD#Meksika#Timsah
Trump’ın fikri yeniden gündemde: ‘Meksika sınırını timsahla koruyalım’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığı döneminde dile getirdiği “ABD-Meksika sınırını geçen göçmenleri yavaşlatmak için sınıra timsahla dolu bir hendek kazılması” önerisi tekrar gündeme geldi.

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Colorado’dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert, Trump’ın bu yılın sonunda yapılacak başkanlık seçimini kazanması halinde güney sınırını güvence altına almak amacıyla, onun ‘timsahlı hendekler’ fikrine destek vereceğini söyledi.  

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nin güney sınırındaki son göçmen akınını tartışmak üzere yaptığı toplantıda söz alan Boebert, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas’ın, göç politikalarının uygulanmasında başarısız olduğu gerekçesiyle görevden azlini istedi. Geçen yıl Meksika sınırından ABD’ye kaçak yollarla girenlerin sayısı patlama yapmış, aralık ayında ABD’ye ulaşan kaçak göçmenlerin sayısı 300 bini geçerek rekor kırmıştı. Göçmen krizi sebebiyle geçen hafta Teksas’taki eyalet yetkilileri ile Washington arasında ‘sınıra gerilen dikenli tel’ sebebiyle gerilim yaşanmıştı.

 

 

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#ABD#Meksika#Timsah

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