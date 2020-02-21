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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 00:22,Son Güncelleme:/

Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

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Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası
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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Washington'da, Stone'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi.

Yargıç Amy Berman Jackson, Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

 

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